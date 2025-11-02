Pianeta Milan
Primavera 1, formazioni ufficiali Lazio-Milan: tante assenze per mister Renna

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 11:00 allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM): queste le scelte definitive dei due allenatori
Sono da poco ufficiali le formazioni di Lazio-Milan, 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Francesco Punzi e Giovanni Renna!

Lazio-Milan Primavera, così in campo a Formello

LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordon, Bordoni; Ferrari, Muñoz, Santagostino, Gelli, Canali; Sulejmani, Sana Fernandes. A disposizione: Pannozzo, Calvani, Milillo, Marina, Shpuza, Trifelli, Montano, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi. Allenatore: Punzi.

MILAN (4-3-3): Bianchi; Nolli, Colombo, Zukić, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Ossola, Scotti. A disposizione: Doneda, Catalano, Pagliei, Del Forno, Di Siena, Grilli, Seedorf, Martini, Petrone, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Renna.

L'arbitro di Lazio-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo. I suoi assistenti saranno Luca Granata e Francesco Raccanello, sempre di Viterbo. Nella scorsa stagione, esattamente il 28 aprile 2025, la gara era terminata con la vittoria del Milan Primavera: un netto 0-2 sigillato dai gol di Dorian Paloschi e Mattia Liberali.

