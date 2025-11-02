L'arbitro di Lazio-Milan del campionato Primavera 1 sarà il signor Gerardo Simone Caruso di Viterbo. I suoi assistenti saranno Luca Granata e Francesco Raccanello, sempre di Viterbo. Nella scorsa stagione, esattamente il 28 aprile 2025, la gara era terminata con la vittoria del Milan Primavera: un netto 0-2 sigillato dai gol di Dorian Paloschi e Mattia Liberali.