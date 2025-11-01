Pianeta Milan
Milan Primavera, novembre di soli big match: ecco il calendario

Due mesi da imbattuti, novembre sarà il mese della verità: i ragazzi di Renna avranno ben 5 big match. Ecco il calendario del Milan Primavera
Francesco De Benedittis

Settembre e ottobre da imbattuti, ora per la squadra di Renna arriva un mese, quello di novembre, difficilissimo: soltanto big match in arrivo! Si comincia fortissimo già questa domenica contro la Lazio, seguiranno poi Juve, Fiorentina e poi... arriva il derby! Ecco il calendario completo.

PRIMAVERA MASCHILE

(fonte: acmilan.com) - Dopo due mesi interi di imbattibilità e un rendimento in crescendo, l'ottimo momento della squadra di Renna verrà messo alla prova in un mese con tante trasferte e soli big match. Dal viaggio nella Capitale - sponda biancoceleste - al primo Derby stagionale passando per Juventus e Fiorentina: quattro partite in cui testare il nostro livello e valutare i progressi dei giovani rossoneri.

PRIMAVERA 1

  • 10ª giornata, Lazio-Milan, domenica 2 novembre alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

  • 11ª giornata, Milan-Juventus, sabato 8 novembre alle 13.00 (Sportitalia) - campo da confermare

  • 12ª giornata, Fiorentina-Milan, sabato 22 novembre alle 15.00 (Sportitalia) - Stadio Curva Fiesole - Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

  • 13ª giornata, Inter-Milan, domenica 30 novembre ore 13.00 (Sportitalia) - KONAMI Youth Development Centre, Milano

