Milan Primavera, novembre di soli big match: ecco il calendario

Due mesi da imbattuti, novembre sarà il mese della verità: i ragazzi di Renna avranno ben 5 big match. Ecco il calendario del Milan Primavera

Settembre e ottobre da imbattuti, ora per la squadra di Renna arriva un mese, quello di novembre, difficilissimo: soltanto big match in arrivo! Si comincia fortissimo già questa domenica contro la Lazio, seguiranno poi Juve, Fiorentina e poi... arriva il derby! Ecco il calendario completo.

(fonte: acmilan.com) - Dopo due mesi interi di imbattibilità e un rendimento in crescendo, l'ottimo momento della squadra di Renna verrà messo alla prova in un mese con tante trasferte e soli big match. Dal viaggio nella Capitale - sponda biancoceleste - al primo Derby stagionale passando per Juventus e Fiorentina: quattro partite in cui testare il nostro livello e valutare i progressi dei giovani rossoneri.