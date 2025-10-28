Pianeta Milan
Weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan: il resoconto con tutti i risultati, dalla Primavera a....
Alessia Scataglini
Weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. Il grandissimo successo della Primavera maschile, guidata da Mister Renna, contro il Cesena (un roboante 7-2) ha fatto chiacchierare tutti. Se da una parte si vince, dall'altra si rallenta: l'under18 rossonera ha subito un brusco stop a causa della sconfitta rimediata contro il Napoli per 3-1. Il club rossonero, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo con tutti i risultati del weekend:

(Fonte acmilan.com) -

Una Primavera maschile esagerata si è appena lasciata alle spalle una grande vittoria per 7-2 a Cesena. Una dimostrazione di forza, forma, di squadra che sta crescendo in fretta e giocando molto bene. Zona playoff ad un passo e vertice della classifica vicino per i ragazzi di Mister Renna. Il weekend del Settore Giovanile rossonero ha costretto l'Under 18 al ko a Napoli (1-3), rallentando la propria corsa. Vince ancora l'Under 17, superando il Südtirol (4-2) e piazzandosi al quarto posto a quota 12.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

  • PRIMAVERA: 9ª giornata, Milan-Cesena 7-2 (18', 26' e 38'st Lontani, 43' Ossola, 41'st Mancioppi, 44'st au. Ribello, 50'st Castiello)

  • UNDER 18: 8ª giornata, Napoli-Milan 3-1 (12'st Batistini)

  • UNDER 17: 8ª giornata, Milan-Südtirol 4-2 (35' Avogadro, 39' Menon, 26'st Messaoudi, 38'st Rusu)

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Frog Milano 0-1

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Città di Opera-Milan 3-2 (Michelon, Pinna)

  • UNDER 14: campionato, Milan-Pro Vercelli 8-0 (Crisci x2, Rampoldi x2, Colombo, Fresolone, Kostyuk, Bernasconi)

  • UNDER 13: campionato, Milan-Renate 12-0 (Mamadou x3, D’Anna x2, Gambarotto, Riccardi, Mazreku, Baggi, Basta, Sorrentino, Magrassi)

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Alcione 1-5 (Campanella)

  • UNDER 12: campionato, Milan-FatimaTraccia 12-0 (Campus x4, Guerci x3, Palotta x2, Perfetti, Colasuonno, Bangagne)

  • UNDER 11: campionato, Enotria-Milan 2-2 (Sabella, Pinelli)

  • UNDER 11: anticipo recupero campionato, Milan-Rhodense 6-2 (Sabella x2, Canito, Gironda, Ferrara, Kacaj)

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, MFA-Milan 5-1 (Loconte)

  • UNDER 10: campionato, Rhodense-Milan 2-12 (Casati x2, Trovato x2, Bamba x2, Beltrame x2, Mineo, Paganelli, Morganella, Grazioli)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Siziano Lanterna-Milan 4-2 (Focarete, Archetti)

  • UNDER 9: campionato, Milan-Vighignolo 16-0 (Mboup x5, Bonfanti x2, Bonsignore x2, Villa x2, Bof, Tonali, Pagani, Meroni, Tobia)

  • UNDER 9: recupero campionato, Milan-Enotria 6-1 (Bonfanti x2, Meroni, Tonali, Diouf, Villa)

