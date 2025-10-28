Weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. Il grandissimo successo della Primavera maschile, guidata da Mister Renna, contro il Cesena (un roboante 7-2) ha fatto chiacchierare tutti. Se da una parte si vince, dall'altra si rallenta: l'under18 rossonera ha subito un brusco stop a causa della sconfitta rimediata contro il Napoli per 3-1. Il club rossonero, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha fatto un riepilogo con tutti i risultati del weekend:

Una Primavera maschile esagerata si è appena lasciata alle spalle una grande vittoria per 7-2 a Cesena. Una dimostrazione di forza, forma, di squadra che sta crescendo in fretta e giocando molto bene. Zona playoff ad un passo e vertice della classifica vicino per i ragazzi di Mister Renna. Il weekend del Settore Giovanile rossonero ha costretto l'Under 18 al ko a Napoli (1-3), rallentando la propria corsa. Vince ancora l'Under 17, superando il Südtirol (4-2) e piazzandosi al quarto posto a quota 12.