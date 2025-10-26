L'unica nota stonata della giornata è l'infortunio occorso a Simon La Mantia, la cui partita è durata tre minuti: un problema al ginocchio la cui entità è ancora da valutare, con la speranza di tutti che sia meno grave del previsto. I rossoneri sono sempre stati padroni del gioco e del risultato, concedendo un po' di fiducia al Cesena soltanto dopo la rete ospite del 3-1. Per il resto ottime trame offensive, tante occasioni e tanto entusiasmo per un gruppo che sta pian piano acquisendo fiducia. Il prossimo appuntamento è domenica alle 11.00 contro la Lazio a Formello, per confermarsi.

LA CRONACA

Pronti-via e il Milan fa capire l'antifona della partita, attaccando e lasciando poco respiro al Cesena. Mancioppi al 5' rileva lo sfortunato La Mantia, la prima occasione vera è per Scotti, che di testa colpisce centralmente su ottimo cross di Nolli. Gol del vantaggio al 18' con Lontani, che insacca un pallone vagante in area dopo un'ottima iniziativa di Scotti. Lo stesso Lontani raddoppia al 26' di testa, indirizzando nell'angolino un cross preciso di Perera. Prima dell'intervallo arriva anche la rete del 3-0, firmata da un colpo mancino morbido e preciso di Ossola, lanciato in profondità alla perfezione da Plazzotta. Gioia a metà, però, perché un minuto più tardi Galvagno accorcia le distanze con un sinistro da distanza ravvicinata.

Inizio abbastanza equilibrato di ripresa, con il Cesena che cerca di rientrare ulteriormente nel punteggio e il Milan che prova a colpire: dopo soli due minuti Ossola scheggia il palo dal limite. I rossoneri non allungano e il Cesena trova fiducia, ma Longoni è monumentale in uscita al 68' su Papa Wade. Paratona di Gianfanti, aiutato dalla traversa, sul sinistro di Perera al 74', poi inizia la girandola dei gol: Lontani fa 4-1 all'83', dopo una grande iniziativa di Scotti. Gli ospiti su sbilanciano e Mancioppi in contropiede all'86' segna il 5-1 su assist di Tartaglia. Accorcia il Cesena con una girata dal limite di Galvagno, prima delle ultime due reti rossonere: autorete sfortunata di Ribello all'89' e diagonale potente e preciso di Castiello al 95', per il definitivo 7-2.

IL TABELLINO

MILAN-CESENA 7-2

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli (32'st Vechiu), Colombo, Zukić, Perera; La Mantia (5' Mancioppi), Pandolfi, Plazzotta (32'st Tartaglia); Scotti, Lontani (41'st Castiello), Ossola. A disp.: Bianchi; Angelicchio, Castiello, Cissé, Cullotta, Di Siena, Pagliei, Zaramella. All.: Renna.

CESENA (4-3-1-2): Gianfanti; Abbondanza (33'st Sanaj), Ribello, Kebbeh, Mattioli; Domeniconi, Poletti (20'st Zamagni), Carbone (20'st Papa Wade); Tosku (39'st Lantignotti); Rossetti (33'st Biguzzi), Galvagno. A disp.: Antonini, Giunti; Baietta, Berti, Casadei, Gabriele. All.: Campedelli.

Arbitro: Castellano di Nichelino

Gol: 18' Lontani (M), 26' Lontani (M), 43' Ossola (M), 45' Galvagno (C), 38'st Lontani (M), 41'st Mancioppi (M), 43'st Galvagno (C), 44'st aut. Ribello (M), 50'st Castiello (M).

Ammoniti: 6'st Poletti (C), 15'st Ribello (C), 24'st Rossetti (C).