"L'inizio di stagione è stato positivo", il commento di Mister Alessandro Artusa. "Avevo già avuto modo di poter allenare la maggior parte dei ragazzi nella categoria Under 9, e sono davvero contento di averli ritrovati e di poter continuare con loro un percorso di crescita. Con lo staff siamo soddisfatti del gruppo, perché i ragazzi stanno lavorando con grande entusiasmo, impegno e disponibilità, mostrando ogni giorno voglia di migliorarsi e di mettersi al servizio della squadra. Reagiscono in modo positivo alle proposte di lavoro in allenamento, assimilando i concetti che stiamo cercando di trasmettere".

Data l'importanza dell'annata, Mister Artusa vuole porre l'attenzione sulle metodologie di lavoro: "Così come richiesto dalla società, nella nostra proposta di allenamento poniamo al centro il ragazzo, la sua crescita a 360 gradi, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che sotto quello fisico-atletico o caratteriale. Siamo consapevoli che il percorso è lungo, continueremo con entusiasmo, dedizione e senso di appartenenza al Club, certi che solo attraverso il lavoro quotidiano potremo continuare a contribuire alla crescita dei nostri giocatori".

Crescita che non passa soltanto attraverso il confronto in ambito nazionale: "Abbiamo già avuto modo di partecipare a due tornei prestigiosi, nei quali la squadra ha mostrato un atteggiamento molto positivo e fornito prestazioni di buonissimo livello anche contro squadre di grande prestigio internazionale come Benfica e Real Madrid, che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto finora", conclude Mister Artusa. "Anche in campionato l'avvio è stato positivo e ci sta permettendo di osservare settimanalmente i progressi fatti dai singoli giocatori e di conseguenza dalla squadra".