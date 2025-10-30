Pianeta Milan
Il Milan non è solo la prima squadra, ma anche il settore giovanile. Da lì provengono i numerosi talenti del vivaio rossonero: l'U14
Il Milan non è solo la prima squadra, ma anche il settore giovanile. Da lì provengono i numerosi talenti del vivaio rossonero che, con la solita e dovuta gavetta, possono poi arrivare fino alla prima squadra. Un gruppo molto importante è quello dell'Under14, la categoria che rappresenta il passaggio al mondo del calcio agonistico. La stagione è iniziata nel migliore dei modi: 5 vittorie in 5 partite. Il club rossonero,c on un comunicato ufficiale, ha voluto tracciare l'andamento dei giovani rossoneri:

(Fonte acmilan.com) - Categoria che rappresenta il passaggio tra l'attività di base e quella agonistica, l'Under 14 è spesso uno spartiacque importante per la formazione dei giovani calciatori. Un gruppo, quello dei Giovanissimi, che è stato finora protagonista di un avvio davvero positivo con cinque vittorie in altrettante partite di campionato - pari merito con il Torino nel Girone B - e 29 reti segnate a fronte di soltanto 5 subite.

"L'inizio di stagione è stato positivo", il commento di Mister Alessandro Artusa. "Avevo già avuto modo di poter allenare la maggior parte dei ragazzi nella categoria Under 9, e sono davvero contento di averli ritrovati e di poter continuare con loro un percorso di crescita. Con lo staff siamo soddisfatti del gruppo, perché i ragazzi stanno lavorando con grande entusiasmo, impegno e disponibilità, mostrando ogni giorno voglia di migliorarsi e di mettersi al servizio della squadra. Reagiscono in modo positivo alle proposte di lavoro in allenamento, assimilando i concetti che stiamo cercando di trasmettere".

Data l'importanza dell'annata, Mister Artusa vuole porre l'attenzione sulle metodologie di lavoro: "Così come richiesto dalla società, nella nostra proposta di allenamento poniamo al centro il ragazzo, la sua crescita a 360 gradi, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che sotto quello fisico-atletico o caratteriale. Siamo consapevoli che il percorso è lungo, continueremo con entusiasmo, dedizione e senso di appartenenza al Club, certi che solo attraverso il lavoro quotidiano potremo continuare a contribuire alla crescita dei nostri giocatori".

Crescita che non passa soltanto attraverso il confronto in ambito nazionale: "Abbiamo già avuto modo di partecipare a due tornei prestigiosi, nei quali la squadra ha mostrato un atteggiamento molto positivo e fornito prestazioni di buonissimo livello anche contro squadre di grande prestigio internazionale come Benfica e Real Madrid, che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto finora", conclude Mister Artusa. "Anche in campionato l'avvio è stato positivo e ci sta permettendo di osservare settimanalmente i progressi fatti dai singoli giocatori e di conseguenza dalla squadra".

