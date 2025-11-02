PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Leao, il possibile rinnovo di contratto potrebbe essere la svolta del Milan. Ecco perché

Leao, il possibile rinnovo di contratto potrebbe essere la svolta del Milan. Ecco perché

Leao, il possibile rinnovo di contratto potrebbe essere la svolta del Milan. Ecco perché
Milan, Leao potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Una notizia che potrebbe essere una svolta per il futuro del club. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Leao sempre più al centro del club rossonero. L'attaccante del Diavolo ha avuto un serio infortunio in questo inizio di campionato: il problema al polpaccio subito contro il Bari in Coppa Italia lo ha messo ko per più di un mese. Tornato in campo ha segnato 3 gol in due partite di Serie A contro Fiorentina e Pisa dimostrandosi ancora una volta fondamentale per il Milan. Il portoghese deve ancora recuperare il massimo della condizione e della forma fisica visto che è rimasto fuori tanto e che contro l'Atalanta ha avuto un fastidio all'anca. Nonostante questo, Leao dovrebbe partire di nuovo da titolare in Milan-Roma di questa sera.

Milan, rinnovo di Leao fondamentale

Non solo campo, la notizia più importante per Leao potrebbe arrivare fuori dal campo. Il giornalista Matteo Moretto, su 'YouTube', ha parlato del destino del portoghese. La dirigenza rossonera, dopo interessi arabi e del Bayern Monaco in estate, starebbe pensando a un rinnovo per Leao con adeguamento del contratto. Il giocatore è in scadenza nel 2028 e dovrebbe prendere circa 5 milioni più bonus stagione arrivando a 7 in totale. Nel contratto presente anche una maxi clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

Milan-Roma, probabili formazioni: Allegri sorride, due recuperi. Pronto un 'debutto'

La notizia potrebbe essere importante per vari motivi: in primis il Milan blinderebbe uno dei suoi migliori giocatori per il futuro e per gli anni migliori della carriera di Leao. Ma il punto principale passerebbe dall'adeguamento: se il Milan dovesse aumentare lo stipendio di Leao, aumenterebbe di fatto in alto il limite degli stipendi dei rossoneri, visto che il portoghese è al momento il più pagato in rosa. Per il Diavolo potrebbe essere una svolta per il prossimo futuro. Con un tetto di stipendi maggiori, ci sarebbero margini maggiori per trattare giocatori di un certo livello e per trattenere le stelle. Vedremo se e quando il Milan rinnoverà davvero il contratto di Leao.

