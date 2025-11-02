Milan, Leao sempre più al centro del club rossonero. L'attaccante del Diavolo ha avuto un serio infortunio in questo inizio di campionato: il problema al polpaccio subito contro il Bari in Coppa Italia lo ha messo ko per più di un mese. Tornato in campo ha segnato 3 gol in due partite di Serie A contro Fiorentina e Pisa dimostrandosi ancora una volta fondamentale per il Milan. Il portoghese deve ancora recuperare il massimo della condizione e della forma fisica visto che è rimasto fuori tanto e che contro l'Atalanta ha avuto un fastidio all'anca. Nonostante questo, Leao dovrebbe partire di nuovo da titolare in Milan-Roma di questa sera.