Calciomercato Milan, secondo 'La Repubblica' il Diavolo e la Roma sarebbero tornati a parlare del possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk. Ecco le ultime novità

Emiliano Guadagnoli Redattore 2 novembre - 10:56

Uno dei problemi di questo inizio stagione per Milan e Roma è la prima punta: entrambi i club non riescono a trovare, almeno per il momento, un numero '9' efficace ed efficiente. In estate, i due club avrebbero provato a scambiarsi Gimenez e Dovbyk. Una trattativa che è andata avanti fino alle ultime ore dell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Nulla di fatto, almeno per agosto, ma lo scenario potrebbe tornare di moda.