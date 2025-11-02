Calciomercato Milan, secondo 'La Repubblica' il Diavolo e la Roma sarebbero tornati a parlare del possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk. Ecco le ultime novità
Uno dei problemi di questo inizio stagione per Milan e Roma è la prima punta: entrambi i club non riescono a trovare, almeno per il momento, un numero '9' efficace ed efficiente. In estate, i due club avrebbero provato a scambiarsi Gimenez e Dovbyk. Una trattativa che è andata avanti fino alle ultime ore dell'ultimo giorno del calciomercato estivo. Nulla di fatto, almeno per agosto, ma lo scenario potrebbe tornare di moda.
Secondo quanto riportato da il sito de 'La Repubblica', Milan e Roma sarebbero tornate a parlare del possibile scambio dei due attaccanti per il calciomercato di gennaio. Come scrive il quotidiano, la punta giallorossa sarebbe al momento il primo obiettivo del Milan per l'inverno e qualcosa potrebbe sbloccarsi.