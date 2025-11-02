Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Schira: 'Il rinnovo di Saelemaekers è sempre più vicino. I dettagli'
Schira rivela: accordo vicino per il rinnovo di Saelemaekers al Milan. Ecco tutti i dettagli sul futuro del centrocampista belga
Francesco De Benedittis

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, Alexis Saelemaekers è sempre più vicino a rinnovare il suo contratto con il Milan. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri con gli agenti del giocatore belga  per definire tutti i dettagli sull'accordo.

Secondo quanto riportato da Schira, il club rossonero sarebbe pronto a offrire un rinnovo fino al 2029 con opzione di un ulteriore anno, dunque fino al 2030. Naturalmente, viste anche le grandi prestazioni offerte fin qui, si parlerà anche un adeguamento di contratto. Ecco le parole dell'esperto di calciomercato su X.

Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: accordo fino al 2030

"Alexis Saelemaekers è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con l'ACMilan . Si prevede un nuovo round di trattative nei prossimi giorni. Pronto un nuovo accordo fino al 2030 (o 2029 + opzione per un ulteriore anno) con un aumento di stipendio."

Quello della dirigenza rossonera è un chiaro segnale di fiducia nei confronti del belga, che dal rientro dal prestito da Bologna e Roma si è guadagnato spazio fino a diventare il titolare indiscusso della fascia destra. Anzi, è da considerare una pedina fondamentale, poiché con la sua duttilità tattica e il suo senso di sacrificio permette ad Allegri trovare i giusti equilibri.

 

