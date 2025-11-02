Milan, Schira: “Il rinnovo di Saelemaekers è sempre più vicino. I dettagli”

Quello della dirigenza rossonera è un chiaro segnale di fiducia nei confronti del belga, che dal rientro dal prestito da Bologna e Roma si è guadagnato spazio fino a diventare il titolare indiscusso della fascia destra. Anzi, è da considerare una pedina fondamentale, poiché con la sua duttilità tattica e il suo senso di sacrificio permette ad Allegri trovare i giusti equilibri.