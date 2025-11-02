Milan, Schira: “Il rinnovo di Saelemaekers è sempre più vicino. I dettagli”

Milan, Saelemaekers verso il rinnovo: accordo fino al 2030—
"Alexis Saelemaekers è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con l'ACMilan . Si prevede un nuovo round di trattative nei prossimi giorni. Pronto un nuovo accordo fino al 2030 (o 2029 + opzione per un ulteriore anno) con un aumento di stipendio."
Quello della dirigenza rossonera è un chiaro segnale di fiducia nei confronti del belga, che dal rientro dal prestito da Bologna e Roma si è guadagnato spazio fino a diventare il titolare indiscusso della fascia destra. Anzi, è da considerare una pedina fondamentale, poiché con la sua duttilità tattica e il suo senso di sacrificio permette ad Allegri trovare i giusti equilibri.
