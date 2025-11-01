Milan, Leao rinnova: Pulisic infastidito? Pro e contro dell’adeguamento

Il nostro inviato Stefano Bressi, con un video sul canale YouTube di 'PianetaMilan.it', fa il punto sul possibile rinnovo di contratto di Rafael Leao con adeguamento. Notizia rilasciata già nella giornata di ieri dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, e riflette su come questo importante passo possa influire anche sull'umore di Christian Pulisic. L'americano, che è indubbiamente il top-player di questo Milan come reagirà? Rimarrà offeso dalla scelta della società sul 'favorire' prima Leao? O rimarrà 'felice', speranzoso che il prossimo al quale verrà adeguato e prolungato il contratto sarà proprio lui? Nel video si analizzano i due scenari possibili: uno decisamente più positivo ed uno nettamente più negativo. Certo è che la squadra di Via Aldo Rossi non può e non vuole permettersi di perdere un giocatore così importante come Pulisic. A maggior ragione dalle prestazioni del numero 11 rossonero e dall'incredibile fiorire delle casse rossonere.