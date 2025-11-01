La storia tra Sala e il Milan, quindi, dovrebbe continuare. Vedremo se domandi avrà minuti contro la Roma. Potrebbe dipendere molto dall'andamento della partita stessa, ma sarà tra i convocati per i rossoneri di Allegri.
Il Milan continua a vivere nell'emergenza infortuni. Per questo motivo, anche contro la Roma, ci saranno tra i convocati giocatori del Milan Futuro. Ecco le parole di Allegri in conferenza: "Castiello, Sia e Sala saranno con noi domani. Sono ragazzi che, se ci sarà bisogno, ci daranno una mano". Il Diavolo starebbe lavorando per blindare uno di questi talenti.
Come scrive il giornalista Gianluca Di Marzio, il prossimo rinnovo potrebbe essere quello di Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 convocato già due volte in Serie A contro Pisa e Fiorentina. Secondo l'esperto di calciomercato, il Milan avrebbe avviato le trattative per il rinnovo del centrocampista del Milan Futuro. Il contratto di Sala, al momento, è in scadenza a giugno 2026.
