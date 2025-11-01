Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan a lavoro per blindare il futuro: trattative iniziate per il rinnovo di Emanuele Sala

CALCIOMERCATO MILAN

Milan a lavoro per blindare il futuro: trattative iniziate per il rinnovo di Emanuele Sala

Milan a lavoro per blindare il futuro: trattative iniziate per il rinnovo di Emanuele Sala
Calciomercato Milan, il giornalista Gianluca Di Marzio fa il punto sul lavoro dei rossoneri anche in prospettiva futura. Al lavoro per il rinnovo di Emanuele Sala
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua a vivere nell'emergenza infortuni. Per questo motivo, anche contro la Roma, ci saranno tra i convocati giocatori del Milan Futuro. Ecco le parole di Allegri in conferenza: "Castiello, Sia e Sala saranno con noi domani. Sono ragazzi che, se ci sarà bisogno, ci daranno una mano". Il Diavolo starebbe lavorando per blindare uno di questi talenti.

Come scrive il giornalista Gianluca Di Marzio, il prossimo rinnovo potrebbe essere quello di Emanuele Sala, centrocampista classe 2007 convocato già due volte in Serie A contro Pisa e Fiorentina. Secondo l'esperto di calciomercato, il Milan avrebbe avviato le trattative per il rinnovo del centrocampista del Milan Futuro. Il contratto di Sala, al momento, è in scadenza a giugno 2026.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Roma, le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della partita di Serie A>>>

La storia tra Sala e il Milan, quindi, dovrebbe continuare. Vedremo se domandi avrà minuti contro la Roma. Potrebbe dipendere molto dall'andamento della partita stessa, ma sarà tra i convocati per i rossoneri di Allegri.

Leggi anche
Milan, serve la svolta in attacco? Sul mercato occhio a due nomi. Il punto dell’esperto
Romano: “Rayan? Il Milan lo ha seguito più volte”. Può essere un colpo di mercato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA