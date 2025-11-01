Il Milan continua a vivere nell'emergenza infortuni. Per questo motivo, anche contro la Roma, ci saranno tra i convocati giocatori del Milan Futuro. Ecco le parole di Allegri in conferenza: "Castiello, Sia e Sala saranno con noi domani. Sono ragazzi che, se ci sarà bisogno, ci daranno una mano". Il Diavolo starebbe lavorando per blindare uno di questi talenti.