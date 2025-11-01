Già ci sono molti nomi intorno al Milan. A fare il punto della situazione ci pensa Niccolò Ceccarini: "Oltre al difensore centrale, nei piani rossoneri sta tornando d’attualità anche il discorso relativo alla punta centrale. Gimenez non sta convincendo. In campionato non ha ancora segnato e quindi ecco che i prossimi due mesi saranno decisivi per capire se servirà un intervento anche in questo settore".