Milan, serve la svolta in attacco? Sul mercato occhio a due nomi. Il punto dell’esperto

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un colpo in attacco a gennaio? Il club avrebbe nel mirino due giocatori. Le ultime novità dall'esperto
Il Milan potrebbe pensare a un colpo in attacco in vista della prossima sessione di calciomercato. Molto potrebbe dipendere da questi due mesi di Nkunku e Gimenez: se almeno uno dovesse dare delle garanzie importanti, è probabile che il Milan non si muova a gennaio. Se il club, invece, dovesse avere bisogno di gol, probabile che la dirigenza possa fare uno sforzo.

Calciomercato Milan, doppia opzione per l'attacco?

Già ci sono molti nomi intorno al Milan. A fare il punto della situazione ci pensa Niccolò Ceccarini: "Oltre al difensore centrale, nei piani rossoneri sta tornando d’attualità anche il discorso relativo alla punta centrale. Gimenez non sta convincendo. In campionato non ha ancora segnato e quindi ecco che i prossimi due mesi saranno decisivi per capire se servirà un intervento anche in questo settore".

Il giornalista, nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb', parla in particolare di due nomi: "Nel caso l’opzione Dovbyk resta sempre viva, magari c’è da valutare se può essere rimesso in piedi lo scambio con la Roma. Nei pensieri del Milan c’è anche il profilo di Jonathan Burkardt, 25 anni, dell’Eintracht Francoforte, che è partito veramente forte in questa stagione in Bundesliga".

