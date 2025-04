Calciomercato Milan, Burkardt primo colpo? Tare lo sponsor: i dettagli

Jonathan Burkardt può essere il primo colpo di calciomercato per il Milan quest'estate, soprattutto se dovesse arrivare Igli Tare come DS

Il Milan ancora non ha scelto il proprio DS, ma il favorito numero uno sembra essere Igli Tare, che se dovesse arrivare potrebbe portare con sé Jonathan Burkardt come primo colpo di calciomercato. Dopo la trattativa saltata con Fabio Paratici, infatti, il resto dei candidati si è sempre più sfoltito per le più svariate ragioni. Giovanni Manna ha rispedito l'offerta al mittente, Giovanni Sartori è dentro al progetto al Bologna che si regge in piedi grazie e soprattutto a lui. E infine Tony D'Amico ha un lungo contratto con l'Atalanta, club dal quale non si vorrebbe staccare.