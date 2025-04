DS Milan, nuovi contatti tra Furlani e Tare. C'è una novità interessante

Giorgio Furlani, CEO del Milan e Igli Tare, ex DS della Lazio, si sono risentiti: l'albanese in corsa per diventare dirigente rossonero

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la novità dei giorni di Pasqua è che Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan e Igli Tare , ex manager della Lazio , avrebbero avuto nuovi contatti. L'idea - comune - sarebbe quella di tornare a parlarsi di persona dopo il primo faccia a faccia tra i due, avvenuto esattamente una settimana fa nella Capitale .

Milan, nuovo summit in agenda Furlani e Tare

Insomma, per la 'rosea' ci sarebbe all'orizzonte un secondo appuntamento tra Furlani e Tare, tra i candidati ad assumere l'incarico di direttore sportivo del Milan. Cosa potrà succedere? Lo si capirà presto. Il Milan, probabilmente, deciderà su quale dirigente puntare per il ruolo di DS nella prima metà di maggio e, per questo, il nuovo summit in agenda con Tare potrebbe diventare importante.