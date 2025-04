Milan Skriniar potrebbe tornare in Italia per giocare con i rossoneri | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Manca poco più di un mese all'apertura ufficiale della prima finestra del calciomercato estivo (1°- 10 giugno) e il Milan già sonda il panorama, italiano e internazionale, alla ricerca di rinforzi adeguati per la prossima stagione. È un momento di forte cambiamento per il club di Via Aldo Rossi, dal management societario all'organico. Passando, ovviamente, per la panchina, laddove Sérgio Conceição è destinato a non rimanere. PROSSIMA SCHEDA