Milan , Jashari è tornato in gruppo . Un calvario per il centrocampista svizzero iniziato prima della sfida contro il Lecce datata 29 agosto. Nei giorni prima della sfida del 'Via del Mare', infatti, Jashari si è fratturato il perone in allenamento . Dopo una lunga fase di riabilitazione senza operazione, il centrocampista è pronto a tornare in campo. Domani, contro la Roma, non dovrebbe nemmeno sedere in panchina ( almeno secondo quanto riportato da Gazzetta ), ma oramai ci siamo per il ritorno in campo del centrocampista svizzero. Un ritorno importante per il Milan.

Milan, per Jashari è la fine dell'incubo

Jashari è stato lontano dai campi più di due mesi e quindi sicuramente non avrà il rimo partita nelle gambe. Dovrà ritrovarlo nell'arco delle prossime partite partendo probabilmente da Parma-Milan della prossima settimana e poi lavorando molto durante la pausa per le partite delle nazionli. Con il rientro di Rabiot, però, il centrocampo dei rossoneri sembra già stabilito e chiaro: Fofana, Modric e Rabiot garantiscono tutto, corsa, qualità ed equilibrio.