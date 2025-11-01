LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, trovato l'attaccante? "Buttarsi su una 'fiammata' è sempre ...". Bivio?>>>
Il dubbio resta sempre lo stesso infatti: dove e come giocherà Jashari al suo rientro? Pagato più di 30 milioni in estate dal Bruges, lo svizzero dovrà impegnarsi al massimo per trovare il suo posto in questa stagione. Il suo rientro, però, potrà essere chiave per un motivo preciso: Modric, tra Pisa e Atalanta, è sembrato un po' stanco, quantomeno meno lucido della prima favolosa parte di stagione con i rossoneri. Jashari potrebbe essere fondamentale per farlo respirare, visto che ha tutte le qualità per giocare al massimo davanti alla difesa. Vedremo se sarà questa la scelta futuro del Milan e di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA