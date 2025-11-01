Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Jashari fine dell’incubo: dubbi sul suo rientro, ma per il Milan potrebbe essere fondamentale

MILAN-ROMA

Jashari fine dell’incubo: dubbi sul suo rientro, ma per il Milan potrebbe essere fondamentale

Jashari fine dell'incubo: dubbi sul suo rientro, ma per il Milan potrebbe essere fondamentale
Milan, Jashari pronto al rientro. Contro la Roma non dovrebbe essere convocato, ma dovrebbe tornare col Parma. Per i rossoneri può essere fondamentale per un motivo. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Jashari è tornato in gruppo. Un calvario per il centrocampista svizzero iniziato prima della sfida contro il Lecce datata 29 agosto. Nei giorni prima della sfida del 'Via del Mare', infatti, Jashari si è fratturato il perone in allenamento. Dopo una lunga fase di riabilitazione senza operazione, il centrocampista è pronto a tornare in campo. Domani, contro la Roma, non dovrebbe nemmeno sedere in panchina (almeno secondo quanto riportato da Gazzetta), ma oramai ci siamo per il ritorno in campo del centrocampista svizzero. Un ritorno importante per il Milan.

Milan, per Jashari è la fine dell'incubo

—  

Jashari è stato lontano dai campi più di due mesi e quindi sicuramente non avrà il rimo partita nelle gambe. Dovrà ritrovarlo nell'arco delle prossime partite partendo probabilmente da Parma-Milan della prossima settimana e poi lavorando molto durante la pausa per le partite delle nazionli. Con il rientro di Rabiot, però, il centrocampo dei rossoneri sembra già stabilito e chiaro: Fofana, Modric e Rabiot garantiscono tutto, corsa, qualità ed equilibrio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, trovato l'attaccante? "Buttarsi su una 'fiammata' è sempre ...". Bivio?>>>

Il dubbio resta sempre lo stesso infatti: dove e come giocherà Jashari al suo rientro? Pagato più di 30 milioni in estate dal Bruges, lo svizzero dovrà impegnarsi al massimo per trovare il suo posto in questa stagione. Il suo rientro, però, potrà essere chiave per un motivo preciso: Modric, tra Pisa e Atalanta, è sembrato un po' stanco, quantomeno meno lucido della prima favolosa parte di stagione con i rossoneri. Jashari potrebbe essere fondamentale per farlo respirare, visto che ha tutte le qualità per giocare al massimo davanti alla difesa. Vedremo se sarà questa la scelta futuro del Milan e di Allegri.

Leggi anche
Calcio scommesse, la decisione della FA sull’ex Milan Paquetà
Milan, lo ‘strano’ caso di Torriani e del baby Pittarella: chi è il terzo portiere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA