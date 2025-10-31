La Federazione inglese (FA) ha espresso la sua sentenza sulle accuse di calcio scommesse riguardanti Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è stato giudicato colpevole di due violazioni della regola F3, ossia quella regola che obbliga i giocatori a collaborare con le indagini federali. L'ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al West Ham aveva inizialmente negato ogni accusa sul suo conto, ma le accuse sono state comunque confermate.