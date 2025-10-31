La Federazione inglese (FA) ha espresso la sua sentenza sulle accuse di calcio scommesse riguardanti Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è stato giudicato colpevole di due violazioni della regola F3, ossia quella regola che obbliga i giocatori a collaborare con le indagini federali. L'ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al West Ham aveva inizialmente negato ogni accusa sul suo conto, ma le accuse sono state comunque confermate.
Oggi dunque è arrivata la decisione definitiva della FA. La Federazione inglese, ha deciso di sanzionare in maniera molto 'leggera'. Infatti, il giocatore è stato sostanzialmente solo avvertito, niente multa o squalifica. La vicenda si chiude qui, e ora Paquetà potrà quindi continuare la sua stagione tranquillamente, concentrandosi sul campo. Resta comunque la speranza che in futuro, certi comportamenti poco professionali scompaiano dal mondo dello sport, non solo del calcio.
