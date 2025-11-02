Si è disputata, in mattinata, allo stadio 'Mirko Fersini' di Formello (RM), la partita Lazio-Milan, valida per la 10^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!