Milan Primavera, Renna: “Il pareggio ci sta stretto per tutto quello che abbiamo creato”

Oggi il Milan Primavera è sceso in campo contro la Lazio in trasferta. Il Mister rossonero,  Giovanni Renna, ha rilasciato alcune dichiarazioni
Oggi il Milan Primavera è sceso in campo contro la Lazio in trasferta. Il Mister rossonero,  Giovanni Renna, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match, finito in parità 1-1. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, le parole di Renna

—  

Sul match:

“Assolutamente il pareggio ci sta stretto per tutto quello che abbiamo creato. Abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene e che negli spazi cercava di metterci in difficoltà con le transizioni, però penso che meritavamo due punti in più oggi”

Sul 2009 in porta: 

“Oggi c’è stato l’esordio di Cissé, un ragazzo 2008 che sta lavorando benissimo. Ho fatto esordire Bianchi, il portiere 2009, e ha fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che abbiamo la possibilità di giocarcela con tutti, ma la cosa più importante, la cosa che ci interessa di più, è la crescita dei ragazzi. E quella sta avvenendo, siamo molto contenti sotto questo aspetto e continueremo a lavorare su questa strada”

