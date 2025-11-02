Milan e Roma, chi preferiva Liedholm: "Forse leggermente il Milan. Percentuali? Diciamo 51/49. Il Milan gli ha dato molto. Ha giocato 12 anni con la maglia rossonera, i migliori della sua carriera da calciatore. A Milano è diventato allenatore, ha vinto lo scudetto della stella. Ma Roma, città d’arte piena di profumi, è riuscita ad amarlo di più. Quei fantastici, meravigliosi cinque anni, dal 1979 al 1984, hanno cambiato la sua vita e la storia della squadra".
Sul Milan: "Il Milan gli è rimasto dentro. Non quello che ha allenato, ma il “suo” vero Milan, quello del Gre-No-Li, di Schiaffino, di Cesare Maldini. Diceva che la squadra del cuore è quella in cui hai giocato. Ha vinto quattro scudetti, mai espulso, né ammonito. Ma da allenatore rossonero ha conquistato lo scudetto della stella, il decimo".
