In vista di Milan-Roma , 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato il figlio del leggendario Nils Liedholm che ha lasciato un segno indelebile in entrambe le squadre. Ecco le parole di Carlo Liedholm : "Le due squadre, le due città, i due grandi e veri amori del papà, pieni di storie di calcio, scudetti, battute, gol e gioie. Qualche volta esagerava, si divertiva, ma c’era sempre un fondo di verità. Gli piaceva molto parlare di calcio, del Milan e della Roma , dei suoi giocatori, del suo mondo, dei suoi esordi".

Milan-Roma, il racconto del figlio di Liedholm

Sui racconti sul Milan: "Tante cose, tanti episodi. Soprattutto la scoperta di Milano. Era arrivato in treno, sei mesi dopo Nordahl. Alla Centrale ad aspettare Gunnar c’erano più di cinquemila tifosi. Le autorità, diceva, erano preoccupate: chissà cosa succederà con Liedholm? E allora per evitare che si bloccasse la stazione, lo hanno fatto arrivare in ritardo. Il Milan quella volta aveva comunicato un orario sbagliato. Poi è andato in Piazza Duomo perché, diceva, quella era la loro piazza, la piazza del Gre-No-Li. Portava fortuna. Tutte le volte che tornavano da un viaggio in Svezia, andavano al Duomo. Milano gli piaceva molto. I monumenti, i palazzi, le strade, l’Arena, San Siro, Milanello. Mi portava spesso al centro sportivo".