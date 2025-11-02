Nel pomeriggio è andato in scena Milan Futuro-Oltrepò, match valido per la decima giornata della Serie D 2025/26. La squadra di Oddo si è imposta per 2-1 nel finale grazie ad un grande gol di Diego Sia. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione!
MILAN FUTURO
Alle ore 14:30, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si è giocato Milan Futuro-Oltrepò, match valido per la 10^giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle della redazione 'PianetaMilan.it'.