Ospite al podcast di Luca Casadei 'One More Time', Achille Costacurta figlio di Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, e Martina Colombari, attrice italiana, si è aperto ed ha raccontato senza filtri il suo passato. Nonostante la giovanissima età ha vissuto un periodo davvero complicato tra droga, istinti suicidi e non solo. Fortunatamente, Achille sembra essere uscito da questo vortice nero e con grande forza sta iniziando una nuovo vita al servizio del bene! Ecco un estratto della sua lunga intervista al podcast 'One More Time'.