L'arbitro di Milan-Juventus del campionato Primavera 1 sarà il signor Fabrizio Ramondino di Palermo. I suoi assistenti saranno Vittorio Consonni di Treviglio (BG) e Manuel Cavalli di Bergamo. Nella scorsa stagione, esattamente il 15 dicembre 2024, la gara era terminata 1-2 per gli ospiti: gol iniziale per il Milan Primavera, al 52', con Fredrik Nissen e poi rimonta della Juventus Primavera con le reti di Diego Pugno al 64' e di Adam Boufandar all'87'.