JUVENTUS (3-5-2): Radu; Bassino, Verde, Rizzo; Bamballi, Vallana, Tiozzo, Keutgen, Grelaud; Finocchiaro, Iván López. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, De Brul. Allenatore: Padoin.
L'arbitro di Milan-Juventus del campionato Primavera 1 sarà il signor Fabrizio Ramondino di Palermo. I suoi assistenti saranno Vittorio Consonni di Treviglio (BG) e Manuel Cavalli di Bergamo. Nella scorsa stagione, esattamente il 15 dicembre 2024, la gara era terminata 1-2 per gli ospiti: gol iniziale per il Milan Primavera, al 52', con Fredrik Nissen e poi rimonta della Juventus Primavera con le reti di Diego Pugno al 64' e di Adam Boufandar all'87'.
Nelle fila del Milan Primavera mancheranno Alessandro Longoni, Fabio Pandolfi e Simone Lontani, impegnati con l'Italia Under 17 ai Mondiali di categoria in svolgimento in Qatar; poi Alex Castiello, convocato per il Milan Futuro in Serie D, e, infine, Andrea Cullotta, Mattia Piermarini e Simone La Mantia, tutti infortunati.
