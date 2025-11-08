Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Primavera 1, formazioni ufficiali Milan-Juventus: sette assenti, ecco le scelte di Renna

MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, formazioni ufficiali Milan-Juventus: sette assenti, ecco le scelte di Renna

Primavera 1, formazioni ufficiali Milan-Juventus: sei assenti, ecco le scelte di Renna
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita della 11^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 in programma alle ore 13:00 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB): queste le scelte definitive dei due allenatori
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Juventus, 11^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 13:00 allo 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Simone Padoin!

Milan-Juventus Primavera, così in campo allo 'SportItalia Village'

—  

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Zukić, Tartaglia; Cissé, Mancioppi, Perera; Plazzotta, Scotti, Ossola. A disposizione: Bianchi, Pagliei, Dotta, Di Siena, Grilli, Seedorf, Zaramella, Petrone, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Renna.

LEGGI ANCHE

JUVENTUS (3-5-2): Radu; Bassino, Verde, Rizzo; Bamballi, Vallana, Tiozzo, Keutgen, Grelaud; Finocchiaro, Iván López. A disposizione: Huli, Milia, Biggi, Leone, Durmisi, Contarini, Djahl, Sylla, Merola, Bellino, De Brul. Allenatore: Padoin.

L'arbitro di Milan-Juventus del campionato Primavera 1 sarà il signor Fabrizio Ramondino di Palermo. I suoi assistenti saranno Vittorio Consonni di Treviglio (BG) e Manuel Cavalli di Bergamo. Nella scorsa stagione, esattamente il 15 dicembre 2024, la gara era terminata 1-2 per gli ospiti: gol iniziale per il Milan Primavera, al 52', con Fredrik Nissen e poi rimonta della Juventus Primavera con le reti di Diego Pugno al 64' e di Adam Boufandar all'87'.

LEGGI ANCHE: Ricci, striscia di partite fondamentali per il presente e il futuro del Milan: la caratteristica … >>>

Nelle fila del Milan Primavera mancheranno Alessandro Longoni, Fabio Pandolfi e Simone Lontani, impegnati con l'Italia Under 17 ai Mondiali di categoria in svolgimento in Qatar; poi Alex Castiello, convocato per il Milan Futuro in Serie D, e, infine, Andrea Cullotta, Mattia Piermarini e Simone La Mantia, tutti infortunati.

Leggi anche
Milan Primavera, i rossoneri non vanno oltre il pareggio esterno contro la Lazio: il tabellino
Pagelle Primavera 1, Lazio-Milan 1-1: Ossola uomo in più. Bianchi, che parata! Mancioppi …

© RIPRODUZIONE RISERVATA