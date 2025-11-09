Milan, Di Stefano: 'Tomori non riusciva a camminare dopo Bergamo ma ...'

Pianeta Milan
Milan, Di Stefano: “Tomori dopo Bergamo non riusciva a camminare, ma dopo pochi giorni voleva già giocare”

Peppe Di Stefano, su Milan Hello, racconta l'infortunio di Fikayo Tomori a Bergamo e la sua determinazione a rientrare subito, evidenziando come il difensore abbia voluto giocare nonostante il dolore al ginocchio
Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport per il Milan, è intervenuto sul canale YouTube Milan Hello di Andrea Longoni. Nel corso della chiacchierata ha condiviso numerosi retroscena e curiosità dal dietro le quinte, tra cui uno legato all'infortunio di Fikayo Tomori e la determinazione del difensore a rientrare rapidamente. Ecco le sue parole sull'inglese.

Milan, Di Stefano su Fikayo Tomori

"Fikayo Tomori a Bergamo si fa veramente male, la gamba rischia di rimanere attaccata nel terreno e lui rischia veramente di farsi male al ginocchio e contestualmente prende una vecchietta nel quadricipite e quindi si crea versamento. La partita il Milan la gioca martedì, il Milan scende in campo nuovamente domenica sera, dopo 4 giorni. Mercoledì Tomori va fare gli esami strumentali che escludono lesioni e non riusciva a camminare, e ti racconto un aneddoto".

Continua Peppe Di Stefano raccontando l'episodio dopo l'Atalanta: "A Bergamo il pullman coincide con la zona di uscita dei giornalisti, io stavo uscendo e vedo Fik abbracciato a uno dei collaboratori di Allegri che non riusciva a camminare per arrivare al pullman. Fikayo Tomori venerdì pomeriggio dice allo staff che era pronto, che voleva giocare. I tre ragazzi in difesa dietro, Gabbia, Tomori, Pavlovic sono quelli dell’anno scorso, dei disastri difensivi, è cambiata la testa. Allegri ha toccato i tasti giusti".

