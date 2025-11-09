Milan, Di Stefano: 'Tomori non riusciva a camminare dopo Bergamo ma ...'

Continua Peppe Di Stefano raccontando l'episodio dopo l'Atalanta: "A Bergamo il pullman coincide con la zona di uscita dei giornalisti, io stavo uscendo e vedo Fik abbracciato a uno dei collaboratori di Allegri che non riusciva a camminare per arrivare al pullman. Fikayo Tomori venerdì pomeriggio dice allo staff che era pronto, che voleva giocare. I tre ragazzi in difesa dietro, Gabbia, Tomori, Pavlovic sono quelli dell’anno scorso, dei disastri difensivi, è cambiata la testa. Allegri ha toccato i tasti giusti".