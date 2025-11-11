Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, è passato in estate dal Torino al Milan per una cifra totale di 25 milioni di euro, tra parte fissa e vari bonus. Il centrocampista rossonero, complice la numerosa concorrenza, ha fatto un p' fatica a trovare la titolarità. ma, ultimamente, le cose sono cambiate. Intervistato dai microfoni di 'RaiSport' direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, il centrocampista ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rafael Leao, giocatore più forte della Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole: