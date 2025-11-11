Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, è passato in estate dal Torino al Milan per una cifra totale di 25 milioni di euro, tra parte fissa e vari bonus. Il centrocampista rossonero, complice la numerosa concorrenza, ha fatto un p' fatica a trovare la titolarità. ma, ultimamente, le cose sono cambiate. Intervistato dai microfoni di 'RaiSport' direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, il centrocampista ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Rafael Leao, giocatore più forte della Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ricci: “Leao non sa quanto è forte. Ora è concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene”
INTERVISTE
Ricci: “Leao non sa quanto è forte. Ora è concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene”
Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato a 'RaiSport' dal ritiro della Nazionale Italiana: ecco le sue dichiarazioni
Milan, le parole di Ricci su Leao—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ipotesi Lewandowski per il prossimo anno: è meglio esperienza o gioventù? L’analisi
Rafael Leão giocatore più forte del campionato? : "Si, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni: magari in passato ha fatto fatica su quest'aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene".
© RIPRODUZIONE RISERVATA