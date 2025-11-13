Pavlovic tra i titolari fissi del Milan: con Allegri è cambiato totalmente

Pavlovic non aveva chiuso al meglio la sua prima stagione con il Milan. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato passo. Ecco l'analisi

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri ha cambiato Pavlovic in pochi mesi di Milan: ora è sempre titolare della difesa rossonera ed è diventato anche un fattore in attacco per il Diavolo. Secondo la rosea, la crescita del serbo nasce dalla fiducia immediata che gli ha dato l'allenatore del Milan, cosa mai trovata nella sua prima stagione con la maglia rossonera. Con la difesa a tre vengono esaltate le sue caratteristiche: coordinandosi con Gabbia al centro e il laterale a sinistra, il serbo può duellare fisicamente con gli avversari e presentarsi anche in fase offensiva.