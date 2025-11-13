Pavlovic tra i titolari fissi del Milan: con Allegri è cambiato totalmente

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri ha cambiato Pavlovic in pochi mesi di Milan: ora è sempre titolare della difesa rossonera ed è diventato anche un fattore in attacco per il Diavolo. Secondo la rosea, la crescita del serbo nasce dalla fiducia immediata che gli ha dato l'allenatore del Milan, cosa mai trovata nella sua prima stagione con la maglia rossonera. Con la difesa a tre vengono esaltate le sue caratteristiche: coordinandosi con Gabbia al centro e il laterale a sinistra, il serbo può duellare fisicamente con gli avversari e presentarsi anche in fase offensiva.
Pavlovic non aveva chiuso al meglio la sua prima stagione con il Milan. Con l'arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato passo. Ecco l'analisi
Come scrive la rosea, il Milan ha trovato un braccetto affidabile. Pavlovic ha giocato 1.092 minuti su 1.170 totali. Nella rosa rossonera, solamente Saelemaekers è stato di più in campo, 1.095. Se ci limitiamo alla Serie A, invece, il serbo e il belga sono i sempre titolari di Allegri con Gabbia, Fofana e Modric.
Contro il derby Pavlovic dovrebbe partire di nuovo da titolare con la maglia del Milan.
