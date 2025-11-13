Secondo il quotidiano Pulisic da seconda punta muovendosi tra gli spazio e dando fastidio a Calhanoglu in fase di non possesso. Leao dovrà fungere da prima punta il più possibile. Obiettivo segnare il più possibile.
Come scrive 'Il Corriere dello Sport',Massimiliano Allegri potrebbe puntare sull'attacco formato da Pulisic e Leao per il derby Inter-Milan della prossima domenica. Rafa tornerà a Milanello da martedì dopo le partite con il Portogallo e sarà a completa disposizione dell'allenatore rossonero. Pulisic già è al lavoro al centro sportivo rossonero visto che non è stato convocato dagli USA dopo il problema sostenuto nelle ultime partite con la nazionale. Domani l'attaccante dovrebbe giocare durante l'amichevole contro la Virtus Entella. Obiettivo trovare la migliore condizione in questa settimana.
Dal rientro di Leao, scrive il quotidiano, bisognerà lavorare sull'intesa tra Pulisic e Leao che insieme in attacco hanno giocato molto poco: 17 minuti all’esordio stagionale contro il Bari. 20 a Torino contro la Juventus e 20 di Parma. Soli 57 minuti in coppia insieme. Difficile, si legge, che Allegri cambi idea in questi giorni: Pulisic e Leao dovrebbero essere gli attaccanti anti Inter. Come potrebbero giocare?
Secondo il quotidiano Pulisic da seconda punta muovendosi tra gli spazio e dando fastidio a Calhanoglu in fase di non possesso. Leao dovrà fungere da prima punta il più possibile. Obiettivo segnare il più possibile.
