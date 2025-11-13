Verso il derby tra Inter e Milan: Massimiliano Allegri potrebbe pensare all'attacco formato da Pulisic e Leao per vincere la partita. L'analisi da 'Il Corriere dello Sport'

Come scrive 'Il Corriere dello Sport',Massimiliano Allegri potrebbe puntare sull'attacco formato da Pulisic e Leao per il derby Inter-Milan della prossima domenica. Rafa tornerà a Milanello da martedì dopo le partite con il Portogallo e sarà a completa disposizione dell'allenatore rossonero. Pulisic già è al lavoro al centro sportivo rossonero visto che non è stato convocato dagli USA dopo il problema sostenuto nelle ultime partite con la nazionale. Domani l'attaccante dovrebbe giocare durante l'amichevole contro la Virtus Entella. Obiettivo trovare la migliore condizione in questa settimana.