Stiamo per entrare nella settimana del derby di Milano tra Inter e Milan. La prossima domenica le due squadre si affronteranno in Serie A. A parlare in vista della grande sfida l'ex allenatore rossonero Fabio Capello: "Dei rossoneri, mi piace Pavlovic, anche se a volte si perde l'uomo in area. Lui e Tomori sono punti fermi. La definirei una buona difesa che però ha bisogno di un buon filtro. La vera forza della difesa è... la mediana, quando tutto funziona e i titolari sono presenti ovviamente: Modric e Rabiot sono due grandi filtri, hanno entrambi qualità e Rabiot ha pure la forza. Vedo bene anche Bartesaghi, gli darei fiducia". Nella sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport', Capello ha parlato anche dei punti deboli delle due squadre: "La concentrazione in area sui cross, per entrambe. In quella zona si perdono l'uomo. Il Milan ha anche qualche problemino sulla sinistra, e pure Saelemaekers a volte si perde l'uomo. Gabbia? Fa la sua parte ma come centrale a dirigere la difesa ci vorrebbe qualcosa di più".