Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 13 novembre 2025.
Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic priorità alla Juventus"
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 13 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria di Sinner contro Zverev alle ATP Finals. Mazzate e finezze Sinner olè. Vlahovic priorità alla Juventus. Italia in campo questa sera contro la Moldavia. Il Napoli riparte senza Conte. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
