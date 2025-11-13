PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic priorità alla Juventus”

Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic priorità alla Juventus”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 13 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 13 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria di Sinner contro Zverev alle ATP Finals. Mazzate e finezze Sinner olè. Vlahovic priorità alla Juventus. Italia in campo questa sera contro la Moldavia. Il Napoli riparte senza Conte. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

