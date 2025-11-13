Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 13 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria di Sinner contro Zverev alle ATP Finals. In alto Italia contro la Moldova. Conte in pausa. Derby da duri: Akanji per l'Inter, Pavlovic per il Milan. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
