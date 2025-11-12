Milan, Pavlovic: 'Serie A equilibrata. Possiamo fare grandi cose, ma...'

Strahinja Pavlovic sembra essersi lasciato alle spalle un anno buio. Il difensore del Milan alla sua seconda stagione in Serie A ha dimostrato grande qualità difensiva e propensione in avanti come succede contro il Napoli quando ha innescato l'azione per la rete di Pulisic e contro la Roma dove è andato in gol, che ha poi deciso la gara.