Milan, Pavlovic: 'Serie A equilibrata. Possiamo fare grandi cose, ma...'

Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri
LEGGI ANCHE: Confronto tra Estupinan e Bartesaghi: quale è la migliore soluzione per la fascia del Milan? I numeri>>>
Sulla stagione in corso: "Il Milan è un club enorme. Quando vinciamo, non esiste posto più bello al mondo che Milano il giorno dopo la partita. Ma bisogna restare con i piedi per terra, perché tutto può cambiare in fretta. La Serie A quest’anno è molto equilibrata: tante squadre lottano per lo Scudetto e per i primi quattro posti. Dobbiamo restare concentrati e, con un po’ di fortuna, possiamo fare grandi cose".
© RIPRODUZIONE RISERVATA