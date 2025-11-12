Milan, Pavlovic: 'Serie A equilibrata. Possiamo fare grandi cose, ma...'

Pianeta Milan
Milan, Pavlovic: “Sono in un club enorme. Quando vinciamo non esiste posto più bello, ma…”

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha parlato degli obiettivi stagionali con il club rossonero: dallo Scudetto alla qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le sue dichiarazioni
Strahinja Pavlovic sembra essersi lasciato alle spalle un anno buio. Il difensore del Milan alla sua seconda stagione in Serie A ha dimostrato grande qualità difensiva e propensione in avanti come succede contro il Napoli quando ha innescato l'azione per la rete di Pulisic e contro la Roma dove è andato in gol, che ha poi deciso la gara.

Milan, le parole di Pavlovic sulla stagione

Il difensore classe 2001 in un'intervista rilasciata ai microfoni della Federazione calcio della Serbia, attesa dai due match di qualificazione ai mondiali 2026, contro Inghilterra e Lettonia, si è soffermato sugli obiettivi stagionali. Ecco le parole:

Sulla stagione in corso: "Il Milan è un club enorme. Quando vinciamo, non esiste posto più bello al mondo che Milano il giorno dopo la partita. Ma bisogna restare con i piedi per terra, perché tutto può cambiare in fretta. La Serie A quest’anno è molto equilibrata: tante squadre lottano per lo Scudetto e per i primi quattro posti. Dobbiamo restare concentrati e, con un po’ di fortuna, possiamo fare grandi cose".

