Milan, Bucchioni su Gimenez: 'Fa i movimenti da attaccante, poi...'

Milan, Bucchioni: “Gimenez a movimenti da attaccante, poi è poco lucido. Può sbloccarsi, però…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del difficile momento che sta attraversando Santiago Gimenez, in questo campionato di Serie A: ecco le parole sull'attaccante del Milan
Non sembra avere fine il periodo di crisi di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano del Milan, attualmente fuori per un problema alla caviglia, ha segnato un solo gol in stagione (in Coppa Italia contro il Lecce) e il suo futuro in rossonero è sempre più in bilico.

Milan, le parole di Bucchioni su Gimenez

L'ex Feyenoord ha comunque ancora chance di riscatto a partire dal derby se fosse eventualmente recuperato. Le prossime partite saranno dunque decisive per il suo futuro che ad oggi sembra essere lontano da Milano. A fare il punto sul messicano è stato il giornalista, Enzo Bucchioni. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TMW Radio.

"Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".

Staremo a vedere se il suo rendimento cambierà in vista del proseguo della stagione. La dirigenza rossonera starebbe già pensando a dei sostituti; si parla di David della Juventus e Icardi del Galatasaray.

