Milan, Ambrosini sul derby: 'Inter aggredirà, ma se lascia spazi ...'

INTERVISTE

Massimo Ambrosini, intervistato dalla Gazzetta, analizza il derby di Milano del 23 novembre: sfida importante ma non decisiva. L'ex rossonero vede un'Inter favorita, ma riconosce al Milan di Allegri la capacità di competere e colpire in contropiede
Nell'edizione quotidiana de 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina è presente un'intervista in esclusiva all'ex centrocampista del Milan e ora opinionista a 'DAZN' Massimo Ambrosini. Dopo il deludente pareggio col Parma, dopo la sosta i rossoneri avranno la sfida forse più attesa della stagione: il derby di Milano con l'Inter di Chivu. A proposito di derby, ecco cosa ha detto Ambrosini a riguardo.

Sul derby Inter-Milan di domenica 23 novembre: «Sarà un derby importante, che può anche indirizzare, ma non decisivo. E, al di là della prossima gara, il Milan ha già dato segnali di poter competere».

Sul guardare con fiducia al derby: «Il derby è partita imprevedibile sempre e comunque. Guardiamo cosa è successo lo scorso anno, quando il Milan si è sempre presentato da sfavorito e non ha poi mai perso, vincendo tre sfide su cinque. L’Inter, però, resta la squadra più forte del campionato, sarà un bel test».

Sulla partita che si immagina tra nerazzurri e rossoneri: «Per quello che si è visto nei primi mesi di campionato, l’Inter non rinuncerà all’aggressività richiesta da Cristian Chivu: non l’ha mai fatto finora, nemmeno a Napoli. Il Milan di Allegri, però, ama avere davanti spazi in cui ripartire ...».

