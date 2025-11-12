Milan, Ambrosini su Rabiot: 'Giocatore internazionale, come pochi in Italia'

Inoltre, collegandosi ai pareggi con Pisa e Parma, ha voluto analizzare questa particolarità dei rossoneri nell'affrontare le partite contro le grandi e la differenza nell'affrontare quelle con le piccole. Ecco cosa ha detto: «Il Milan è stato un po’ ondivago, specie nei secondi tempi contro squadre di bassa classifica. Perché? Difficile da dire. L’altra faccia della medaglia è che, invece, tra Roma, Napoli, Juventus, Bologna e Atalanta ha fatto 11 punti senza mai perdere. La forza della squadra rossonera - soprattutto nelle grandi partite - mi pare sia quella di creare molto con poco. Prendiamo la gara con la Roma: il Milan ha sofferto per lunghi tratti, ma nella mezzora in cui è stato superiore ha avuto una moltitudine di palle gol, mentre dietro ha mantenuto alta l’attenzione. In un campionato in cui - per ora non si sono viste squadre perfette, può essere una caratteristica importante».