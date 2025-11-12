Canovi: “Cosa mi aspetto dal mercato? Il Milan recupererà gli infortunati”

Il procuratore Dario Canovi ha parlato ha Tuttomercatoweb delle possibili previsioni in vista della prossima sessione di calciomercato. Il parere sul Milan

Si avvicina sempre di più la prossima sessione di calciomercato. A gennaio il Milan potrebbe muoversi molto e potrebbe puntare su qualche rinforzo per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. I ruoli più scoperti, al momento, sembrerebbero essere quello dell'esterno destro, del centrale di difesa e dell'attaccante. Il procuratore Dario Canovi ha parlato ha Tuttomercatoweb delle possibili previsioni in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.