Canovi: “Cosa mi aspetto dal mercato? Il Milan recupererà gli infortunati”

Il procuratore Dario Canovi ha parlato ha Tuttomercatoweb delle possibili previsioni in vista della prossima sessione di calciomercato. Il parere sul Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si avvicina sempre di più la prossima sessione di calciomercato. A gennaio il Milan potrebbe muoversi molto e potrebbe puntare su qualche rinforzo per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. I ruoli più scoperti, al momento, sembrerebbero essere quello dell'esterno destro, del centrale di difesa e dell'attaccante. Il procuratore Dario Canovi ha parlato ha Tuttomercatoweb delle possibili previsioni in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

"Il Milan recupererà gli infortunati, il Napoli non so se possa ancora comprare calciatori. Tanto dipenderà dalla reazione dei calciatori alla sfuriata di Conte. Come detto, mi aspetto rinforzi dalla Roma".

Vedremo se il Milan si limiterà davvero visto che dovrebbe recuperare tutti i giocatori al rientro dalla sosta per le partite delle nazionali o se investirà ancora. Molto potrebbe dipendere dalle prossime prestazioni della squadra e della posizione in classifica che avrà il Milan a fine dicembre. Se il Diavolo dovesse essere in corsa per lo scudetto, i rossoneri potrebbero intervenire a gennaio.

