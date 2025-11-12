PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti avverte il Milan: “Perdere Maignan un autogol. Ipotesi Juventus? Mi viene …”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti avverte il Milan: “Perdere Maignan un autogol. Ipotesi Juventus? Mi viene …”

Milan senti Pellegatti: 'Perdere un portiere come Maignan sarebbe un grandissimo autogol. Suzuki ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' della possibile partenza dal Milan di Mike Maignan. Ecco il parere chiaro del tifoso dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha iniziato bene la stagione e anche il suo portiere è tornato a grandi livelli. Anche contro il Parma, Mike Maignan ha compiuto delle grandi parate. Il francese è in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo sembrerebbe essere sempre più lontano, tanto che si parla anche di Juventus: "L'ipotesi di Maignan alla Juventus mi fa venire l'orticaria. Non voglio crederci, credo che se dovesse lasciare il Milan, come possibile, potrebbe andare al Chelsea o in Premier League. Non penso che il nostro capitano vada alla Juventus". Parla così Carlo Pellegatti sull'argomento portiere.

Il giornalista continua nel suo video su 'YouTube': "Perdere un portiere come Maignan sarebbe un grandissimo autogol. Bisogna fare di tutto per la firma, vorrei che potesse finire la carriera nel Milan. Quando hai un portiere di livello non lo vendi, non lo cambi. Dovrebbe fare così il Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, "Incontro in programma per Lewandowski". E Ibra spinge per averlo

Il tifoso del Milan conclude: "Per il dopo Maignan? Non vedo mai accostato il nome di Caprile, non capisco. Leggo solo Suzuki, sarebbe un totale downgrade".

Leggi anche
Reijnders sorpreso della sua valutazione: “Wow è alta”. Ecco le sue parole
Biasin: “Milan? Con il Parma colpa di Estupinan. Allegri mezzo errore. Bartesaghi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA