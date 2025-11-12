Il Milan ha iniziato bene la stagione e anche il suo portiere è tornato a grandi livelli. Anche contro il Parma, Mike Maignan ha compiuto delle grandi parate. Il francese è in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo sembrerebbe essere sempre più lontano, tanto che si parla anche di Juventus: "L'ipotesi di Maignan alla Juventus mi fa venire l'orticaria. Non voglio crederci, credo che se dovesse lasciare il Milan, come possibile, potrebbe andare al Chelsea o in Premier League. Non penso che il nostro capitano vada alla Juventus". Parla così Carlo Pellegatti sull'argomento portiere.