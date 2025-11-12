Il tifoso del Milan conclude: "Per il dopo Maignan? Non vedo mai accostato il nome di Caprile, non capisco. Leggo solo Suzuki, sarebbe un totale downgrade".
Il Milan ha iniziato bene la stagione e anche il suo portiere è tornato a grandi livelli. Anche contro il Parma, Mike Maignan ha compiuto delle grandi parate. Il francese è in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo sembrerebbe essere sempre più lontano, tanto che si parla anche di Juventus: "L'ipotesi di Maignan alla Juventus mi fa venire l'orticaria. Non voglio crederci, credo che se dovesse lasciare il Milan, come possibile, potrebbe andare al Chelsea o in Premier League. Non penso che il nostro capitano vada alla Juventus". Parla così Carlo Pellegatti sull'argomento portiere.
Il giornalista continua nel suo video su 'YouTube': "Perdere un portiere come Maignan sarebbe un grandissimo autogol. Bisogna fare di tutto per la firma, vorrei che potesse finire la carriera nel Milan. Quando hai un portiere di livello non lo vendi, non lo cambi. Dovrebbe fare così il Milan".
