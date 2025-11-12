Il centrocampista olandese ha parlato del suo valore di mercato, stimato dal sito Transfermarkt a 70 milioni di euro: "Wow, è alto. A volte controllo i miei ex compagni di squadra su Transfermarkt per vedere come stanno andando, ma non ho mai controllato il mio. L'ultima volta che ho saputo per quanto sono stato acquistato, sono rimasto sorpreso. Ma è un bel complimento da parte di Transfermarkt", questo il commento di Reijnders a ZiggoSport.