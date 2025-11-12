Reijnders è stato ceduto in estate dal Milan. Il centrocampista olandese ha parlato del suo valore di mercato stupendosi. Ecco le sue parole a ZiggoSport
Il Milan in estate ha venduto tantissimo. Tra queste operazione di mercato c'è stato anche il sacrificio di Tijjani Reijnders, passato al Manchester City. A bilancio di questa stagione, la cessione del giocatore è stata segnata per 55 milioni, con plusvalenza di 42 registrata a giugno. Da capire gli eventuali bonus nei prossimi bilanci.
Il centrocampista olandese ha parlato del suo valore di mercato, stimato dal sito Transfermarkt a 70 milioni di euro: "Wow, è alto. A volte controllo i miei ex compagni di squadra su Transfermarkt per vedere come stanno andando, ma non ho mai controllato il mio. L'ultima volta che ho saputo per quanto sono stato acquistato, sono rimasto sorpreso. Ma è un bel complimento da parte di Transfermarkt", questo il commento di Reijnders a ZiggoSport.