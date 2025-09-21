Il miglior giocatore del Milan 2024/25 continua a essere decisivo in Premier League. Tijjani Reijnders sta avendo un impatto notevole sul campionato inglese e sul Manchester City, la sua nuova squadra. L'allenatore Pep Guardiola, infatti, si sta affidando costantemente a lui. Per ora, l'olandese ha giocato tutte le partite stagionali da titolare. La maggior parte di queste, tra l'altro, le ha disputate per intero, rimanendo in campo per 90 minuti. È stato anche il caso di oggi. In Arsenal-Manchester City 1-1 c'è la sua firma sul tabellino del match.