Arsenal-Manchester City 1-1: l’ex Milan Reijnders ancora decisivo

Arsenal-Manchester City 1-1: assist di dell'ex Milan Reijnders
Tijjani Reijnders, ex centrocampista del Milan, ha partecipato al pareggio del City contro l'Arsenal servendo l'assist per il gol di Haaland
Il miglior giocatore del Milan 2024/25 continua a essere decisivo in Premier League. Tijjani Reijnders sta avendo un impatto notevole sul campionato inglese e sul Manchester City, la sua nuova squadra. L'allenatore Pep Guardiola, infatti, si sta affidando costantemente a lui. Per ora, l'olandese ha giocato tutte le partite stagionali da titolare. La maggior parte di queste, tra l'altro, le ha disputate per intero, rimanendo in campo per 90 minuti. È stato anche il caso di oggi. In Arsenal-Manchester City 1-1 c'è la sua firma sul tabellino del match.

City, Reijnders serve l'assist per lo 0-1

Al 9' i 'Citizens' hanno sbloccato il match. La squadra di Guardiola è stata portata in vantaggio da un gol di Haaland. Il bomber norvegese è stato imbeccato in verticale proprio da Reijnders, che ha servito così l'assist vincente.

Tuttavia, ciò non è bastato per portare a casa i tre punti. Nei minuti di recupero del secondo tempo, infatti, i 'Gunners' hanno pareggiato grazie a un gol di Martinelli. L'ala brasiliana, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha trafitto Donnarumma (altro ex Milan) con un pallonetto.

