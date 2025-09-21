Massimiliano Allegri sta fondando su di loro le fortune del suo Milan. Di sicuro, è abbastanza facile affermare che di loro ci si può fidare.
Massimo Ambrosini è stato un grande centrocampista del Milan nonché ex capitano del club. Ora, invece, è opinionista per 'DAZN' e ieri - in occasione di Udinese-Milan - ha fatto la seconda voce nella telecronaca della partita. Nel prepartita aveva rilasciato la seguente dichiarazione: "Rabiot, Modric più altri 9. L’unico dubbio poteva essere Ricci che è entrato molto bene col Bologna. La presenza di Pulisic non mi stupisce, il Milan deve pareggiare la forza fisica dell’Udinese ma davanti l’agilità di Pulisic può favorire la manovra del Milan. Magari sarà Gimenez quello più deputato a fare la battaglia". Col senno di poi, di queste parole sono particolarmente interessanti le prime, relative alla coppia Rabiot-Modric. In un certo senso, possono essere sembrate quasi profetiche rispetto allo svolgimento del match.
I due nuovi centrocampisti rossoneri, sebbene siano appena arrivati, hanno già cambiato il volto della squadra. La loro qualità, la loro esperienza e la loro leadership sembra che stiano aiutando grandemente tutti i compagni. Dopo l'ottima prestazione fornita da entrambi a San Siro contro il Bologna, i due si sono ripetuti ieri sera.
