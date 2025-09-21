Pianeta Milan
Modric e la maglia contesa a San Siro: l’appello disperato del tifoso rossonero

Milan, l'importanza di Modric nelle due fasi. L'analisi | VIDEO
Appello disperato da parte di un tifoso croato nei confronti di Luka Modric: la 'beffa' subita durante Milan-Bologna
Alessia Scataglini

Appello disperato per Luka Modric! Krešimir Štefanović, tifoso croato, ai microfoni di 24 Sata ha raccontato un'esperienza alquanto negativa legata al centrocampista del Milan. Mentre si trovava a San Siro per assistere a Milan-Bologna, avrebbe attirato l'attenzione del croato per chiedere in regalo la sua maglietta, proprio come stava facendo un tifoso italiano che si trovava al suo fianco. Modric, successivamente, avrebbe lanciato la sua maglietta, ma il tifoso croato ha dichiarato:

Milan, appello disperato a Modric da parte di un tifoso croato

"Modric ha llanciato la maglia, l'ho afferrata, ma l'ho persa subito. Questo perché il tifoso italiano vicino a me mi ha aggredito dicendo che gli avevo rubato la maglia, che lui voleva regalare a suo figlio, che indicava. Il bambino aveva cinque o sei anni, non volevo che se ne andasse triste, quindi gli ho dato la maglia, anche per evitare un conflitto".

Ha poi aggiunto: "Mia moglie e i miei due figli mi aspettavano in hotel. Non volevo fare nulla di eclatante allo stadio perché non parlo italiano e poteva succedere di tutto, non volevo rischiare di finire in custodia e farmi poi "strangolare" da mia moglie. Volevo portare quella maglia alla mia figlia maggiore, che ha un giocattolo, un peluche di Modrić, e lei mi dice che è "Dottor Luka"".

L'appello finale: "Ho mandato un messaggio a Modric su Instagram, so che è impossibile, ma ho anche mandato un messaggio al Milan sul suo profilo ufficiale e una richiesta che ci fosse la possibilità che Luka mi desse una nuova maglia per la prossima partita. Non l'hanno ancora aperta, ma ho presentato la mia versione dei fatti, quindi c'è ancora speranza".

