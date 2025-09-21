Modric e la maglia contesa a San Siro: l’appello disperato del tifoso rossonero

Ha poi aggiunto: "Mia moglie e i miei due figli mi aspettavano in hotel. Non volevo fare nulla di eclatante allo stadio perché non parlo italiano e poteva succedere di tutto, non volevo rischiare di finire in custodia e farmi poi "strangolare" da mia moglie. Volevo portare quella maglia alla mia figlia maggiore, che ha un giocattolo, un peluche di Modrić, e lei mi dice che è "Dottor Luka"".