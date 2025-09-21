Il precampionato di Noah Okafor con il Milan non era andato affatto male. La doppietta contro il Liverpool e la doppietta contro il Perth Glory avevano fatto pensare che potesse diventare una risorsa utile per i rossoneri di Massimiliano Allegri. La società, invece, la pensava diversamente. Oppure, più probabilmente, non ha saputo resistere di fronte a una ghiotta offerta del Leeds. Gli 'Whites', al ritorno in Premier League, hanno investito sul mercato per rafforzare la propria squadra. Uno degli ultimi rinforzi, è stato proprio Okafor. L'attaccante svizzero è sbarcato in Inghilterra per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. In effetti, si è trattato di una cifra importante, un'offerta difficile da rispedire al mittente. In questi primi turni di Premier, sembra che l'ex Milan si sia preso stabilmente la maglia da titolare come ala sinistra nel 4-3-3 dell'allenatore Daniel Farke. Ieri, nel match contro il Wolverhampton vinto per 1-3, il nuovo numero 19 del Leeds ha trovato anche la sua prima rete per il club. Di seguito, si riporta il video del gol.