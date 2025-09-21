Pianeta Milan
In Bournemouth-Newcastle, quinta giornata di Premier League, ci sono tre ex giocatori del Milan in campo. Ecco chi sono
Il calciomercato estivo ha rivoluzionato la rosa del Milan. I dirigenti rossoneri, infatti, hanno lavorato molto bene sul mercato, realizzando parecchie cessioni. Alcune di queste, tra l'altro, sono state parecchio remunerative. Un esempio è quella di Malick Thiaw, passato al Newcastle per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più bonus. Il difensore tedesco è stato ceduto a causa dell'offerta importante pervenuta dalle parti di via Aldo Rossi. A Massimiliano Allegri, infatti, non sarebbe per niente dispiaciuto poter contare su di lui.

Per quanto riguarda la considerazione del tecnico livornese verso i giocatori, lo stesso non si può dire per Alex Jimenez. Il talentuoso terzino spagnolo - che ha giocato il secondo tempo della sfida contro la Cremonese - non ha avuto comportamenti corretti e rispettosi verso il club. Ciò gli è costato prima l'esclusione da alcune partite e poi, addirittura, la cessione. Anche lui è finito in Premier League, con il Bournemouth che ha voluto puntare su di lui. Oggi i due si ritrovano in campo, da avversari, durante la quinta giornata del campionato inglese. Tuttavia, in Bournemouth-Newcastle c'è anche un terzo ex Milan. Ecco di chi si tratta.

Ex Milan: Jimenez, Thiaw e Tonali in campo

Ovviamente, il giocatore che completa il terzetto di ex rossoneri in campo dal primo minuto in questa sfida di Premier League è Sandro Tonali. Il centrocampista è un punto fermo del Newcastle di Eddie Howe e in Inghilterra ha riabbracciato quest'anno il suo ex compagno Thiaw.

LEGGI ANCHE: Rabiot è davvero il pezzo che mancava: il centrocampista domina ed è fondamentale >>>

Con Alex Jimenez, invece, Tonali non è mai stato in rosa contemporaneamente ai tempi del Milan. Chi vincerà la sfida tra Jimenez, da una parte, e Tonali e Thiaw dall'altra? Staremo a vedere.

