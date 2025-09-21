Il calciomercato estivo ha rivoluzionato la rosa del Milan . I dirigenti rossoneri, infatti, hanno lavorato molto bene sul mercato, realizzando parecchie cessioni. Alcune di queste, tra l'altro, sono state parecchio remunerative. Un esempio è quella di Malick Thiaw , passato al Newcastle per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più bonus. Il difensore tedesco è stato ceduto a causa dell'offerta importante pervenuta dalle parti di via Aldo Rossi. A Massimiliano Allegri , infatti, non sarebbe per niente dispiaciuto poter contare su di lui.

Per quanto riguarda la considerazione del tecnico livornese verso i giocatori, lo stesso non si può dire per Alex Jimenez. Il talentuoso terzino spagnolo - che ha giocato il secondo tempo della sfida contro la Cremonese - non ha avuto comportamenti corretti e rispettosi verso il club. Ciò gli è costato prima l'esclusione da alcune partite e poi, addirittura, la cessione. Anche lui è finito in Premier League, con il Bournemouth che ha voluto puntare su di lui. Oggi i due si ritrovano in campo, da avversari, durante la quinta giornata del campionato inglese. Tuttavia, in Bournemouth-Newcastle c'è anche un terzo ex Milan. Ecco di chi si tratta.