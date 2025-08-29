Pianeta Milan
Calciomercato Milan, dai rossoneri alla Premier League: Jimenez vicino all’addio

Calciomercato Milan, Jimenez verso il Bournemouth. Ecco le novità
Alex Jimenez è a un passo dall'addio al Milan. Il giovane terzino spagnolo è vicino al trasferimento in Premier League
Il giovane terzino del Milan, Alex Jimenez, è a un passo dal lasciare i colori rossoneri. Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, il futuro dello spagnolo si profila in Premier League, con il Bournemouth come sua probabile destinazione.

Mercato Milan, Jimenez saluta i rossoneri e si trasferisce in Premier

La trattativa tra il club di Via Aldo Rossi e quello inglese è in fase avanzata, con le due parti che hanno già raggiunto un'intesa di massima. L'operazione sarebbe definita come un prestito con obbligo di riscatto, un'opzione che diventerebbe vincolante al verificarsi di specifiche condizioni.

Per Jimenez, questa è l'opportunità di mettersi alla prova in un contesto stimolante e di continuare il suo percorso di maturazione calcistica, lontano dalle pressioni e dalla concorrenza del Milan.

