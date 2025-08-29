Calciomercato Milan, Moretto: “Jimenez ha detto sì al Bournemouth”

Il giocatore è dunque pronto a sbarcare in Premier League e ha dato il suo assenso alla destinazione Bournemouth. Si è solo in attesa che i due club possano trovare l'accordo economico per poi finalizzare il trasferimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Alex Jimenez è in uscita dal Milan. Il terzino spagnolo è stato messo sul calciomercato a causa di problemi disciplinari. La società più vicina ad acquisirne le prestazioni sportive sembra essere il Bournemouth, squadra di Premier League. La trattativa si è aperta pochi giorni fa e sembra che stia procedendo spedita. In proposito, Matteo Moretto - giornalista sportivo esperto di mercato - ha pubblicato sul suo profilo X un aggiornamento.
Ecco le parole di Moretto: "Tema Álex Jiménez. Milan e Bournemouth sono in contatto costante per avanzare nella trattativa ma in questo momento non c’è ancora un accordo totale tra i due club. Leggera distanza sulla valutazione finale. Non è ancora un affare in chiusura. Il calciatore spagnolo ha già detto sì al Bournemouth e resta in attesa".
Il giocatore è dunque pronto a sbarcare in Premier League e ha dato il suo assenso alla destinazione Bournemouth. Si è solo in attesa che i due club possano trovare l'accordo economico per poi finalizzare il trasferimento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA