Calciomercato Milan, Moretto: “Jimenez ha detto sì al Bournemouth”

Alex Jimenez è vicino al Bournemouth dal Milan. Lo ha confermato Matteo Moretto, esperto di calciomercato. La trattativa non è ancora chiusa

Redazione PM 29 agosto - 19:16

Alex Jimenez è in uscita dal Milan. Il terzino spagnolo è stato messo sul calciomercato a causa di problemi disciplinari. La società più vicina ad acquisirne le prestazioni sportive sembra essere il Bournemouth, squadra di Premier League. La trattativa si è aperta pochi giorni fa e sembra che stia procedendo spedita. In proposito, Matteo Moretto - giornalista sportivo esperto di mercato - ha pubblicato sul suo profilo X un aggiornamento.

Milan, Jimenez vicino al Bournemouth —