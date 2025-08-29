Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Chukwueze-Fulham, affare in stand-by: tutto dopo Lecce-Milan

L'allenatoredel Fulham, Marco Silva, ha affrontato il tema dei rinforzi per la sua squadra, facendo riferimento indiretto a Samuel Chukwueze
In occasione della conferenza stampa in vista del derby contro il Chelsea, il tecnico del Fulham, Marco Silva, ha affrontato il tema dei rinforzi per la sua squadra, facendo riferimento indiretto a Samuel Chukwueze, giocatore del Milan.

Chukwueze-Fulham, affare in sospeso: il Milan aspetta la partita di Lecce per chiudere

"Non c'è niente di molto vicino in questo momento. Come allenatore, penso che non abbiamo altra scelta che farlo, perché altrimenti non saremmo in grado di giocare in Premier League. Penso che abbiamo perso un sacco di tempo".

La trattativa tra il Milan e il club inglese per Chukwueze è stata temporaneamente messa in stand-by. Il motivo è permettere al giocatore nigeriano di essere ancora a disposizione per la partita contro il Lecce.

Accordo quasi raggiunto

Nonostante la pausa, l'affare sembra a un passo dalla conclusione. I contatti tra i due club sono stati intensi nei giorni scorsi, portando a un'intesa di massima. L'accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il valore totale dell'operazione è fissato a 25 milioni di euro.

Dopo la partita, i contatti tra Milano e Londra riprenderanno per finalizzare l'accordo e concludere il trasferimento di Chukwueze.

