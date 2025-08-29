Chukwueze-Fulham, affare in stand-by: tutto dopo Lecce-Milan

La trattativa tra il Milan e il club inglese per Chukwueze è stata temporaneamente messa in stand-by. Il motivo è permettere al giocatore nigeriano di essere ancora a disposizione per la partita contro il Lecce.
Accordo quasi raggiunto—
Nonostante la pausa, l'affare sembra a un passo dalla conclusione. I contatti tra i due club sono stati intensi nei giorni scorsi, portando a un'intesa di massima. L'accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il valore totale dell'operazione è fissato a 25 milioni di euro.
Dopo la partita, i contatti tra Milano e Londra riprenderanno per finalizzare l'accordo e concludere il trasferimento di Chukwueze.
