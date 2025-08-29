Chukwueze-Fulham, affare in stand-by: tutto dopo Lecce-Milan

L'allenatoredel Fulham, Marco Silva, ha affrontato il tema dei rinforzi per la sua squadra, facendo riferimento indiretto a Samuel Chukwueze

In occasione della conferenza stampa in vista del derby contro il Chelsea, il tecnico del Fulham, Marco Silva , ha affrontato il tema dei rinforzi per la sua squadra, facendo riferimento indiretto a Samuel Chukwueze, giocatore del Milan.

Chukwueze-Fulham, affare in sospeso: il Milan aspetta la partita di Lecce per chiudere

"Non c'è niente di molto vicino in questo momento. Come allenatore, penso che non abbiamo altra scelta che farlo, perché altrimenti non saremmo in grado di giocare in Premier League. Penso che abbiamo perso un sacco di tempo".