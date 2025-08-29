Calciomercato Milan, Romano: “Ecco che cosa manca per Akanji”

Il Milan è alla ricerca di un difensore sul calciomercato. Insieme alla prima punta, si tratta probabilmente della più grande urgenza a livello di rosa. Ad ora l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri conta solo quattro difensori centrali. Un quinto, soprattutto se si decidesse di impiegare spesso la difesa a 3, sarebbe indispensabile. In più, le carenze difensive - che il Milan si porta dietro da qualche anno - palesate contro la Cremonese hanno accresciuto l'emergenza nel reparto. La dirigenza avrebbe identificato in Manuel Akanji - di proprietà del Manchester City - il rinforzo perfetto. La società è in dialogo sia con il club sia con l'entourage del giocatore, secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Ecco il suo post su X in cui ha aggiornato sulla situazione.