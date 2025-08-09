Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni di euro, il Milan si assicura un’altra super plusvalenza. Acquistato nell’estate 2022 dallo Schalke 04 per 9 milioni di euro, e con un contratto fino al 30 giugno 2027, Thiaw ha a bilancio un valore residuo di circa 3 milioni di euro.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, ecco l’impatto sul bilancio della cessione di Thiaw
Milan incassa 40 milioni dalla cessione di Thiaw al Newcastle. Plusvalenza record per i rossoneri. Ecco le cifre
Dunque, se la cessione dovesse prevedere una base fissa di 36-37 milioni di euro, il Milan registrerebbe una plusvalenza di quasi 35 milioni. Da questa cifra però andrebbe detratto il 10% spettante allo Schalke, secondo gli accordi tra i club.
