Rabiot è il nuovo Kessie! Analisi Udinese-Milan 0-3 (VIDEO)

Lo spettacolo di Udinese-Milan 0-3 di ieri, analizzato tatticamente. Nel video qui sotto trovate questo, con la sottolineatura dell'enorme lavoro che Massimiliano Allegri sta facendo in rossonero. Una difesa impenetrabile non è la sola cosa da sottolineare, ma anche e soprattutto il lavoro offensivo e il gioco posizionale (ora davvero) che la squadra sta mettendo in mostra. Adrien Rabiot è determinante per il gioco sulla fascia e per come scherma e si inserisce, Christian Pulisic è l'elemento che Allegri non toglierà mai se sta bene. Il francese classe 1995 e lo statunitense del 1998 sono i due elementi chiave, ma tutta la squadra lavora benissimo. Ecco nel video qui sotto con il nostro match analyst Mattia Pellé tutti i dettagli: