Il Milan è tornato in campo contro l'Udinese: la squadra di Allegri ha convinto con una bella vittoria per 3 a 0, non soffrendo per nulla in difesa e creando molto in attacco. Tanto spazio concesso ai rossoneri nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, 21 settembre 2025. Non solo il campo: tante le reazioni e le analisi sulla gara giocata dai rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA