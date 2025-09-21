Udinese-Milan, acmilan.com racconta e raccoglie dei dati e dei numeri molto importanti sulla patita. I rossoneri hanno vinto per 3-0. Non solo Pulisic

Emiliano Guadagnoli Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 14:46)

Doppio Pulisic e Fofana a completare la vittoria per 3-0 di un grande Milan contro l'Udinese. I rossoneri riescono a vincere tre partite di fila in Serie A senza subire gol (contro Lecce, Bologna e appunto Udinese). Il sito ufficiale del Milan ha raccolto e analizzato alcuni dati statistici dopo la partita del 'Bluenergy Stadium' di Udine.

Numeri estasianti di Pulisic e non solo: tre partite senza subire gol per il Milan. Tre volte ... — (fonte: acmilan.com) - Il Milan trionfa al Bluenergy Stadium con un netto 3-0 sull'Udinese, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Youssouf Fofana ha segnato il secondo gol, mentre Adrien Rabiot ha fornito un assist decisivo. I rossoneri si portano al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente. Queste sono le statistiche salienti relative al match: