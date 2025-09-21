1- Il Milan ha vinto senza subire gol le prime due trasferte stagionali di un torneo di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1971/72 e il 1989/90.
2- Christian Pulisic è diventato il primo giocatore ad aver realizzato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni nella massima serie (26G, 18A).
3- Christian Pulisic (due gol e un assist) è il primo giocatore del Milan a prendere parte a tre reti in una singola gara di Serie A da Olivier Giroud (3G) e Brahim Díaz (1G, 2A), contro la Sampdoria il 20 maggio 2023.
4- Youssouf Fofana ha segnato il suo secondo gol in Serie A, il primo era arrivato contro il Venezia in casa il 14 settembre 2024.
5- L'ultima volta che il Milan aveva vinto in trasferta in Serie A con almeno tre gol di scarto era stata lo scorso 11 aprile, ancora contro l'Udinese (0-4 in quel caso).
6- Adrien Rabiot ha fornito un assist in Serie A per la prima volta dal 1° dicembre 2023 contro il Monza; il centrocampista ha fornito due assist contro l'Udinese e nel torneo contro nessun'altra squadra ne conta di più (due anche contro Empoli e Lazio).
