Ex Milan, prima rete ‘inglese’ di Okafor in Wolverhampton-Leeds 1-3

La gara era iniziata male per il Leeds. All'8' Krejci aveva portato in vantaggio i 'Wolves' al Molineux Stadium. Poi, verso la fine della prima frazione, c'è stata una grande reazione da parte degli 'Whites'. Tra il 31' e il 39' hanno ribaltato la gara le reti di Calvert-Lewin e Stach. Successivamente, al 45', Okafor ha siglato l'1-3 finale. Nel secondo tempo, infatti, non ci sono più state reti.
LEGGI ANCHE: Milan: Maignan via? Ecco i nomi. Problemi con San Siro? Intanto Allegri punta su ...>>>
Oltre al gol, Okafor si è segnalato come uno dei migliori in campo. Posizionato sull'ala sinistra d'attacco, lo svizzero ha provato e realizzato un gran numero di dribbling, mostrandosi tra i più vivaci dei suoi. Con prestazioni del genere, può confermarsi come un punto fermo della squadra allenata da Daniel Farke.
© RIPRODUZIONE RISERVATA