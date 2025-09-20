Ex Milan, prima rete ‘inglese’ di Okafor in Wolverhampton-Leeds 1-3

Pianeta Milan
Noah Okafor, ex ala sinistra del Milan, è stato protagonista nella vittoria esterna del suo Leeds contro il Wolverhampton
Il calciomercato estivo del Milan è stato caratterizzato dalle cessioni. I dirigenti rossoneri sono riusciti a ottenere grandi incassi grazie alle operazioni in uscita. Tra queste, c'è stata quella di Noah Okafor. L'attaccante svizzero - che l'anno scorso è stato in prestito al Napoli negli ultimi 6 mesi di stagione - ha cambiato squadra ed è sbarcato in Premier League. In Inghilterra ora indossa la maglia del Leeds, con cui oggi ha giocato da titolare. Si tratta della seconda titolarità consecutiva in campionato. Nel match odierno si è segnalato tra i protagonisti.

Wolverhampton-Leeds, la prestazione di Okafor

70 minuti in campo in Wolverhapton-Leeds 1-3 per Okafor. L'ex attaccante del Milan - alla seconda di fila da titolare con la sua nuova squadra - si è reso protagonista di una grande prestazione in Premier League.

La gara era iniziata male per il Leeds. All'8' Krejci aveva portato in vantaggio i 'Wolves' al Molineux Stadium. Poi, verso la fine della prima frazione, c'è stata una grande reazione da parte degli 'Whites'. Tra il 31' e il 39' hanno ribaltato la gara le reti di Calvert-Lewin e Stach. Successivamente, al 45', Okafor ha siglato l'1-3 finale. Nel secondo tempo, infatti, non ci sono più state reti.

Oltre al gol, Okafor si è segnalato come uno dei migliori in campo. Posizionato sull'ala sinistra d'attacco, lo svizzero ha provato e realizzato un gran numero di dribbling, mostrandosi tra i più vivaci dei suoi. Con prestazioni del genere, può confermarsi come un punto fermo della squadra allenata da Daniel Farke.

