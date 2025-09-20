Ex Milan, prima rete ‘inglese’ di Okafor in Wolverhampton-Leeds 1-3

Il calciomercato estivo del Milan è stato caratterizzato dalle cessioni. I dirigenti rossoneri sono riusciti a ottenere grandi incassi grazie alle operazioni in uscita. Tra queste, c'è stata quella di Noah Okafor. L'attaccante svizzero - che l'anno scorso è stato in prestito al Napoli negli ultimi 6 mesi di stagione - ha cambiato squadra ed è sbarcato in Premier League. In Inghilterra ora indossa la maglia del Leeds, con cui oggi ha giocato da titolare. Si tratta della seconda titolarità consecutiva in campionato. Nel match odierno si è segnalato tra i protagonisti.